Le nuove stagioni di due ambitissimi titoli presenti su Netflix sono finalmente diventati disponibili andando a rincuorare quelli che sono gli spettatori più affezionati. Dark con la terza ed ultima stagione e The Order con la sua seconda stagione stanno, dunque, scatenando discussioni sui social dopo aver lasciato a bocca aperta chi già ha completato di vederli spingendo persino molte persone a proclamare questi contenuti come titoli al di sopra della media.

Netflix: ma Dark e The Order torneranno con nuove stagioni dopo questa?

La domanda che gli utenti e gli abbonati di Netflix si pongono ora è solo una: le due serie TV torneranno con delle nuove stagioni? Purtroppo, a tal proposito, le notizie non sembrano essere positive o almeno, per ciò che concerne Dark il futuro era già stato programmato: chi ha seguito la serie dai suoi antipodi, infatti, sa benissimo che già al tempo della produzione della terza stagione era stato confermato che sarebbe stata l’ultima e così sarà: la storia si è conclusa definitivamente e non lascia spazio ad una quarta produzione.

Dal lato di The Order, invece, mancano ancora le conferme da parte di Netflix e dunque azzardare e dire che vi sarà una stagione anche il prossimo anno è rischioso, ciononostante il successo della serie sta parlando chiaramente sui social network: le possibilità di ottenere nuovi episodi per questo show è concreta, per tale motivo confidiamo che molto presto il Colosso dello streaming farà la sua mossa annunciando al mondo intero la sua decisione in merito.