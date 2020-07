Comet è impressionante, proprio in questi giorni di inizio Luglio l’azienda è riuscita a lanciare una campagna promozionale che racchiude al proprio interno tantissime offerte dai prezzi incredibilmente bassi, pensate appositamente per invogliare i consumatori ad avvicinarsi al mondo della tecnologia.

I migliori sconti sono a disposizione di ognuno di noi, ciò sta a significare che la campagna non è limitata esclusivamente ad una ristretta area del territorio nazionale, bensì risulta essere pienamente fruibile in ogni negozio e direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso (con pagamento però delle spese di spedizione per la consegna a domicilio).

Volantino Comet: le offerte sono irripetibili

Il volantino Comet accoglie al proprio interno un buonissimo numero di offerte e di sconti, a partire dagli smartphone il cui prezzo non supera i 400 euro. In questo caso sarà possibile scegliere tra Motorola E6 Play, disponibile a 99 euro, passando per Oppo Reno 2 a 369 euro, Oppo Reno 2Z a 279 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro o Oppo A5 2020 acquistabile a 139 euro.

Salendo con la richiesta finale incrociamo il top di gamma per eccellenza, il Samsung Galaxy S20 attualmente in vendita a 749 euro, ed in grado di convincere con prestazioni fotografiche quasi al livello dell’altro device di fascia altissima in promozione da Comet, lo Huawei P40 Pro. Quest’ultimo, gambizzato dall’assenza dei servizi Google, è nonostante tutto, raggiungibile con un esborso finale di 1049 euro.

Maggiori informazioni in merito sono disponibili direttamente qui sotto.