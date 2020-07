WindTre in queste suoi primi mesi di attività nel nostro paese ha dimostrato di non avere solo a cuore i nuovi abbonati che attivano una SIM ed una conseguente ricaricabile. Il gestore, infatti, vuole privilegiare anche l’esperienza di tutti quei clienti che in passato hanno scelto di attivare una promozione di telefonia mobile.

WindTre, per tre mesi ci sono 150 Giga internet ad un costo speciale

Per l’occasione della stagione estiva, l’operatore telefonico mette a disposizione degli attuali abbonati un bonus davvero molto interessante relativo alla connessione internet. Alcuni clienti infatti avranno la possibilità di ampliare la soglia di Giga della propria promozione di riferimento con ben 150 Giga da utilizzare nell’arco di tre mesi.

L’iniziativa è rivolta agli utenti che già hanno una ricaricabile in essere e prevede un costo una tantum di 12,99 euro. L’offerta al suo interno comprende anche 6 Giga internet da utilizzare attraverso la connessione roaming a costo zero nei paesi dell’Unione Europea.

Come per altre circostanze, questa promozione viene proposta a tutti gli abbonati attraverso degli SMS informativi. In alcuni casi, invece, gli utenti troveranno la promozione direttamente nell’area personale dell’app ufficiale di WindTre.

Ad ogni modo, l’iniziativa rappresenta un vantaggio a tempo determinato. Ciò significa che alla conclusione dei novanta giorni promozionali, l’offerta dei 150 Giga sarà disattivata in automatico e non ci sarà possibilità di rinnovo da parte degli abbonati. Ciò però garantisce anche la completa assenza di costi aggiuntivi rispetto a quelli della ricaricabile principale. La promozione è a tempo determinato ed è valida solo per gli utenti selezionati da WindTre.