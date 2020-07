Windows 10 File Recovery è la nuova utility ufficiale di casa Microsoft per il recupero dei file cancellati. Sembra disponibile ancora in Beta con molti utenti che non riescono ad installarla dal Microsoft Store. Uno strumento davvero potente e gratuito che consente di ripristinare i propri contenuti dopo un’eliminazione permanente. Ogni cosa può essere recuperata se si agisce per tempo. Scopriamo insieme che cosa offre e come funziona.

Windows 10 File Recovery: ora disponibile per il download Gratis

Nel mercato digitale esistono già numerose alternative per il recupero di foto, video e documenti di ogni genere. La maggior parte di essi sono parte integrante di pacchetti commerciali a pagamento con formula una tantum o per periodicità (settimanale, mensile o annuale). Ma Microsoft ha deciso di rendere tutto gratuito e più semplice con la sua applicazione File Recovery for Windows 10.

Si potrebbe richiedere ancora tempo prima di poter ottenere un’applicazione veramente stabile. L’attuale fase beta del programma pertanto eventuali problemi devono essere conteggiati per quanto riguarda il recupero. Ad ogni modo è già disponibile per il donwload. Una volta scaricata si scopre l’esistenza di due modalità:

Ripristino di base: consente di recuperare i contenuti del’hard disk o del disco SSD di sistema

Opzione Firma: garantisce la lettura dei cluster per chiavette USB o schede SD e microSD

Per riuscire ad ottenere l’app devi ottenere il nuovo aggiornamento Windows 10 (May Update) e loggarti con le tue credenziali di accesso Microsoft. Ricorda, infine, che prima agisci meglio è in quanto le partizioni di dati potrebbero essere sovrascritte da nuovi contenuti andando quindi a perdersi irrimediabilmente.