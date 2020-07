WhatsApp ha 2 miliardi di utenti in tutto il mondo e la piattaforma punta sempre a migliorare il suo servizio. L’ultimo aggiornamento porta diverse nuove funzionalità che potrebbero piacere agli utenti attuali e che potrebbero attirarne ancora di più. L’update consiste in nuovi adesivi animati, la possibilità di aggiungere contatti con il codice QR ed una modalità scura per le versioni web e desktop.

Ci sono anche alcuni miglioramenti nelle videochiamate di gruppo. Gli adesivi sono una parte importante della messaggistica e ora gli utenti di WhatsApp saranno in grado di inviare e ricevere nuovi pacchetti di adesivi animati. Alcune persone comunicano molto con emoji e adesivi, quindi l’update è rivolto principalmente a loro. Sono già disponibili alcuni pacchetti di adesivi e se vuoi provarli devi scaricare l’ultima versione.

WhatsApp, arriva la modalità scura per il web

Per facilitare l’aggiunta di nuovi contatti quando li incontri di persona, ora puoi utilizzare un codice QR che puoi condividere con altri o scansionare per aggiungere altri alla tua rubrica. Risparmia tempo digitando manualmente i loro numeri e nomi nella tua app; tutto ciò che devi fare è scansionare il codice in modo da poter iniziare a inviare messaggi o chiamare il tuo nuovo contatto.

Nel frattempo, la modalità scura dell’app ora si estende anche alle versioni web e desktop. Dal momento che le videochiamate di gruppo ora consentono di coinvolgere fino a 8 persone in una chiamata, WhatsApp sta apportando alcuni miglioramenti. Ora puoi concentrarti su un partecipante tenendo premuto sul riquadro della persona per ingrandirlo a schermo intero. C’è anche un’icona video nelle chat di gruppo, purché ci siano almeno 8 persone, quindi sarà più facile iniziare una videochiamata.

Tutte queste nuove funzionalità di WhatsApp sono state appena rilasciate ma ci vorrà qualche giorno per raggiungere tutti gli utenti.