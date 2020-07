Da due mesi a questa parte i numeri relativi all’emergenza Covid sono senza ombra di dubbio molto più ridotti rispetto a quelli della fase primaverile. Nonostante il miglioramento generale dello scenario sanitario, in Italia permangono ancora alcuni vincoli. Ad esempio, tanti italiani sono ancora chiamati a lavorare o studiare in smart working. In questo senso si può sottolineare la nuova offerta di Vodafone per il suo pubblico.

Vodafone, la nuova offerta per navigare senza limiti in smart working

Ancora oggi per alcuni abbonati è disponibile per l’attivazione la promozione Vodafone Pass Smart Meeting. Il meccanismo di questa iniziativa è molto semplice: i clienti potranno navigare senza consumo di Giga sulle principali applicazioni dedicate alle videoconferenze.

Le app che sono compatibili con l’offerta Pass Smart Meeting sono le seguenti: Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom. La lista è comunque integrata anche da servizi secondari.

La navigazione su queste applicazioni sarà quindi illimitata e soprattutto a costo zero. L’iniziativa ha una validità di tre mesi. Non sono previsti costi di attivazione rispetto alla propria promozione base ed al trascorrere dei novanta giorni promozionali, l’offerta sarà disattivata di default senza rinnovo e quindi senza eventuali spese aggiuntive.

Vi sono due modi per accedere alla promozione Vodafone Pass Smart Meeting. In prima battuta gli utenti potranno verificare la disponibilità dell’iniziativa direttamente nella propria Area Personale dell’applicazione ufficiale MyVodafone. Strada alternativa per l’attivazione di Pass Smart Meeting è rispondere ad uno degli SMS informativi che il provider sta inviando ad una fascia di utenti selezionati.