Tesla supera ufficialmente Toyota a Wall Street, infatti nella giornata di ieri il valore delle azioni della casa automobilistica di Elon Musk è salito di quasi il 4% facendo sì che la capitalizzazione di mercato arrivasse a 207,2 miliardi di dollari. La capitalizzazione di mercato di Toyota è di 201,9 miliardi, il sorpasso di Tesla quindi è storico. Questo dato certifica che Tesla è diventata ufficialmente la casa automobilistica che vale di più in tutto il mondo.

Il sorpasso è importante, soprattutto perché la produzione di veicoli delle due case è totalmente differente: Toyota produce la bellezza di 10 milioni di veicoli annui, mentre Tesla “solo” 500mila in un anno. Inoltre l’azienda di Musk non chiude da molto i conti in attivo: se questo mese li dovesse chiudere sarebbe la prima volta che per ben 4 trimestri consecutivi non ha perdite.

Tesla: il marchio dell’azienda di Elon Musk sta prendendo sempre più importanza e non solo nel settore automobilistico

Questi dati sono veramente di fondamentale importanza per il marchio Tesla. Elon Musk, contro tutto e tutti, è riuscito a stravolgere l’industria automobilistica, facendo diventare le auto elettriche un’alternativa sempre più plausibile e aggiornando l’interno del veicolo con tecnologie sempre all’avanguardia. Infatti proprio per questo motivo, l’azienda statunitense viene vista quasi più come un’azienda tecnologia che come una classica casa automobilistica, il che è davvero sbalorditivo.

Inoltre, c’è da dire che l’emergenza sanitaria non ha colpito particolarmente Tesla rispetto a tutte le altre case automobilistiche. Infatti, secondo i dati di mercato, c’è stata una crescita di vendite di auto con propulsori elettrici e una diminuzione di quelle con alimentazione tradizionale.