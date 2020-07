I telefonini stipati nei cassetti non mancano in alcuna casa: un po’ per nostalgia, un po’ per motivi affettivi è difficile trovare un utente che non abbia conservato il primo dispositivo posseduto. Divenuti ormai obsoleti in termini di funzionalità, gli stessi conservano ugualmente un valore da non sottovalutare soprattutto in termini di collezionismo: non è fatto mistero che nel corso degli anni, i soggetti interessati a tali oggetti siano aumentato a dismisura portando le aste dedicate ai telefonini a toccare cifre degne degli smartphone più recenti.

Telefonini: il mondo del collezionismo li richiede a gran voce

Di modelli ne esistono a centinaia, proprio per tale motivo, prima di iniziare questo discorso è necessario appurare un elemento molto importante ossia che non tutti i telefonini sono rilevanti agli occhi dei collezionisti.

Anzitutto, per capire se ciò che si possiede a casa propria può avere un valore di devono effettuare delle ricerche: l’importante, molte volte, non è la rarità del dispositivo ma bensì lo stato di conservazione dello stesso; un singolo graffio sulla scocca potrebbe far scendere il prezzo di vendita drasticamente fino a sole e poche decine di euro.

Attualmente in vetta alla lista dei telefonini più ricercati vi sono diversi modelli che comprendono persino uno smartphone primordiale, questi sono:

Apple iPhone 2G;

Motorola RazrV3;

Motorola DynaTAC 8000x ;

; Nokia Mobira Senator ;

; Nokia 900 Communicator ;

; Nokia E90 Communicator ;

; Nokia 8810 ;

; Nokia 3310;

Ericsson T28.

Ne possedete uno? Beh, che aspettate: l’occasione di concludere un affare è alle porte, basterà solo effettuare qualche ricerca online ed il gioco sarà fatto.