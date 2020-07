Nell’ultimo periodo avrete sicuramente sentito parlare molto di SIM top number, senza effettivamente a capire di cosa si stesse parlando, ma sopratutto della portata di un fenomeno che lentamente sta diventando sempre più grande ed in grado di far guadagnare cifre considerevoli.

Tutto ha avuto inizio con un “semplice” servizio televisivo del programma “Le Iene“, i giornalisti sono infatti riusciti a mettere in mostra un mercato sommerso davvero sommerso, concernente la rivendita di SIM dei principali operatori telefonici.

Se parlare di collezione di smartphone datati appare come un fatto “normale” e comprensibile, forse sembrerà più difficile comprendere la scelta del collezionista di acquistare numeri di telefono con ripetizioni particolari, queste sono le cosiddette SIM top number.

SIM top number: perché valgono tanto?

Il motivo principale per cui possono valere anche decine di migliaia di euro, risiede nella particolarità del numero, il più richiesto è composto da cifre tutte uguali, ad esempio 33X XXXXXXX, poiché ritenuto davvero molto raro ed unico nel suo genere. Se venduto al giusto collezionista, il fortunato possessore potrebbe anche idealmente guadagnarci 10’000 euro.

Chiaramente, più il numero sarà meno raro e particolare, minore sarà il guadagno per l’utente finale, un 33X XXXXYYY potrebbe valere 5’000 euro, sino ad arrivare ai più “economici” 33X YYZXXXX che non raggiungono nemmeno 1’000 euro. Tutti i prezzi indicati lasciano ovviamente il tempo che trovano, poiché parliamo di condizioni ideali e di un collezionista veramente pronto a spendere tali cifre, fatto non sempre chiaro e ben definito, perché la vendita non è mai così facile quanto si potrebbe pensare.