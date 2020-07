Le serie TV di casa Netflix sanno sempre sorprendere gli abbonati i quali aspettano con trepidazione i nuovi episodi. Attualmente in produzione vi sono tanti titoli che torneranno presto con delle stagioni piene di novità e che sapranno ammaliare tutti quegli spettatori più affezionati. Tra le maggiori serie TV chiacchierate, ora, vi sono titolo di vario genere e che vanno da Riverdale a Black Mirror o ancora da Elite a Suburra: ma cosa sappiamo in merito? Le date di uscita sono state confermare? Scopriamolo di seguito.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: una marea di episodi giungeranno quanto prima

A causa della pandemia da coronavirus che ha coinvolto tutto il mondo, il settore delle serie TV ha conosciuto una vera e propria pausa dovuta soprattutto alla messa in sicurezza delle troupes e dei vari cast. Nel corso degli scorsi mesi, infatti, non sono mancate notizie inerenti alla sospensione delle riprese di più serie TV le quali purtroppo si sono tramutate in ritardi sulle tabelle di marcia.

Attualmente prevedere quando titoli come Riverdale, Elite, Black Mirror o Suburra usciranno è dunque impossibile ma non bisogna temere poiché le riprese sono ricominciate e quindi, bene o male, presto arriveranno delle comunicazioni ufficiali.

Per quanto concerne Suburra e la sua terza ed ultima stagione, ad esempio, sono attualmente in atto i lavori nella Capitale. Stando alle ultime indiscrezioni, le scene da girare dovrebbero essere poche: la possibilità che questo show torni in autunno su Netflix è reale, così come cer la chiacchierata Riverdale.