Nel corso degli ultimi mesi il nostro paese è stato invaso da centinaia e centinaia di Fake News che, in un momento di crisi cosi difficile, hanno seminato panico e disinformazione fra gli utenti, già preoccupati a causa dell’emergenza Covid-19. In particolare molteplici Fake News hanno colpito lo standard di rete 5G che, come ben sappiamo, sta attraversando una lenta fase di espansione in tutta Italia. A causa delle molteplici bufale pubblicate online, quindi, di recente si è tornato a parlare nuovamente di radiazioni.

Nonostante sia stato ampiamente confermato che gli Smartphone non emettono radiazioni pericolose e che le onde radio irradiate dalle antenne 5G risultino essere sicure, purtroppo ad oggi esistono ancora alcuni dispositivi da tenere costantemente sotto controllo. Attualmente, infatti, sono in commercio alcuni Smartphone che sfiorano, o superano, la soglia massima dei valori SAR, Tasso d’Assorbimento Specifico, e che, di fatto, rischiano di causare gravi danni ai tessuti muscolari con cui sono a contatto. Scopriamo quindi di seguito quali sono i Device più pericolosi.

Smartphone e Radiazioni: ecco la lista completa dei modelli “pericolosi”

Scopriamo di seguito la lista completa degli Smartphone con valori SAR elevati: