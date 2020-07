La passa a Vodafone che tutti gli utenti dovrebbero attivare subito prende il nome di Special 50 Digital Edition, è una splendida promozione da 50 giga di traffico dati che promette la possibilità di fruire di incredibili contenuti al giusto prezzo di vendita.

Distribuita esclusivamente come operator attack, la suddetta promozione risulta essere oggi disponibile in esclusiva per i consumatori che si ritrovano in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO in generale. La portabilità, come sempre accade in occasioni di questo tipo, è da considerarsi strettamente obbligatoria, come l’acquisto della nuova SIM al prezzo finale di 10 euro.

Passa a Vodafone: la promozione da 50 giga al mese

La Special 50 Digital Edition è apprezzabile prima di tutto per la possibilità di godere di un bundle pressoché infinito, infatti sarà possibile mettere le mani su 50 giga di traffico dati al mese, su illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire con SMS senza limiti da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

La passa a Vodafone richiede il pagamento di un canone corrispondente per l’esattezza a 7 euro al mese tramite credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in fase di attivazione; all’utente potrebbe venire proposta la possibilità di pagare tramite conto corrente, ricordiamo essere solamente un plus, non una necessità o un obbligo (non presenta nemmeno costi aggiuntivi).

La navigazione è possibile sotto rete telefonica 4.5G di Vodafone, senza limitazioni particolari alla massima velocità raggiungibile. Inoltre, non è previsto alcun tipo di vincolo contrattuale, l’utente potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento.