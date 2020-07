Non mancheranno le grandi promozioni in casa TIM nel corso di questa stagione estiva. Il provider di telefonia nazionale da qui al prossimo mese di settembre metterà a disposizione importanti iniziative dedicate a tutti gli utenti che effettuano la portabilità del loro numero. In queste prime settimane le migliori iniziative sono due.

TIM e le offerte sino a 50 Giga: ecco le occasioni da non perdere

La prima grande iniziativa di TIM si chiama Supreme New. Gli utenti che scelgono questa tariffa potranno beneficiare di minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili con l’aggiunta di 50 Giga per navigare in internet. Il costo mensile per questa offerta si attesta sui 5,99 euro con un’aggiunta una tantum di 12 euro per le spese di attivazione. La ricaricabile in questione può essere attivata da futuri ex clienti di Iliad o anche da abbonati di altri gestori virtuali.

La principale alternativa alla ricaricabile Supreme New è l’offerta Steel Pro. Le soglie di consumo di questa promozione sono del tutto speculari a quella precedente con minuti senza limiti e 50 Giga per la connessione internet. Cambia soltanto il prezzo: per gli abbonati è infatti previsto un costo di 7,99 euro ogni trenta giorni. Come per la precedente occasione, anche in questa circostanza è prevista una soglia di 12 euro per l’attivazione della rete e per la dotazione della SIM card.

A differenza della Supreme New, la Steel Pro di TIM è una ricaricabile winback che può essere attivata da ex clienti di Vodafone, WindTre o anche di Fastweb.