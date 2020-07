Iliad prosegue il suo scontro con TIM, Vodafone e WindTre. Il provider francese sino a questo momento rappresenta una vera e propria garanzia nel campo della telefonia mobile. La sua offerte low cost principale, la Giga 50, ancora rappresenta la migliore iniziativa del momento.

Iliad, le reti 5G arriveranno anche in Italia tra fine 2020 ed inizio 2021

Dopo aver ottenuto il seguito del pubblico in questi primi due anni, il gestore ora cerca di accreditarsi agli occhi degli utenti ampliando la sua rosa di servizi. Sarà davvero strategico a questo proposito il lancio delle linee 5G. Anche in queste settimane di emergenza sanitaria, i tecnici del gestore francese hanno continuato i loro lavoro per completare le infrastrutture utili alle reti 5G.

I clienti sono ovviamente interessati a sapere informazioni maggiori per la release del 5G. Nel corso delle precedenti settimane, a questo proposito, sono state diffuse una serie di rumors ed indiscrezioni. Le ultime notizia danno per possibile il lancio del 5G entro la fine del 2020. Ovviamente, qualora questo progetto non dovesse compiersi, è dato per certa la disponibilità delle prime linee 5G a partire dal primo semestre del prossimo 2021.

Anche in casa Iliad si dovrebbe seguire una via che è già stata sperimentata per i clienti di TIM e di Vodafone. In questo senso, prima di offrire una copertura omogenea su tutto il territorio nazionale, il gestore metterà a disposizione le sue linee 5G prima nei grandi centri urbani d’Italia. I lavori per completare le infrastrutture utili al 5G continueranno sino al prossimo 2022.