In occasione della Huawei Week su Amazon, numerosi prodotti dell’ecosistema Huawei possono essere acquistati ad un prezzo scontato. Smartphone, auricolari, tablet, altoparlanti intelligenti e smartwatch… ecco quelle che, a nostro avviso, sono le migliori offerte HUAWEI da non perdere!

HUAWEI Week su Amazon, ecco le migliori offerte

Partiamo da HUAWEI P40 Lite, il modello più economico dell’ultima famiglia di smartphone top-gamma presentata dal colosso cinese. Il dispositivo è dotato di un ampio schermo da 6,4 pollici, una quad-camera esterna con sensore principale da 48 MP, 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione interna ed una batteria da 4.200 mAh. HUAWEI P40 Lite è dotato di Huawei Mobile Services, per cui il Google Play Store e le app di Google non sono installate. Lo smartphone è in offerta su Amazon al prezzo di 249 euro anziché 299,90 euro.

Altro prodotto in super-offerta su Amazon è HUAWEI Watch GT Active, lo smartwatch ideale per il monitoraggio della propria salute, grazie alla rilevazione costante del battito cardiaco, al monitoraggio del sonno e dell’attività sportiva. Questo dispositivo è anche dotato di un sistema di training personalizzato che guida l’utente nell’allenamento e nella corsa. Sfoggia uno schermo AMOLED a colori da 1,39 pollici, resiste all’acqua fino a 50 metri ed offre fino a due settimane di autonomia. HUAWEI Watch GT Active è in offerta al prezzo affare di 99,90 euro anziché 245,15 euro.

Anche HUAWEI Ai Cube è in offerta su Amazon. Si tratta di un router 4G che può essere utilizzato anche come altoparlante intelligente, grazie anche all’integrazione di Alexa, l’assistente vocale di Amazon con il quale interagire attraverso comandi vocali. Acquistando questo dispositivo, si otterranno 90 giorni di Amazon Music Unlimited gratuiti. Il prodotto è in offerta al prezzo di 104,90 euro anziché 249,99 euro.

In offerta anche HUAWEI FreeBuds 3, gli auricolari wireless in-ear con funzione di cancellazione del rumore intelligente. Questi possono essere acquistati al prezzo di 117,35 euro anziché 179 euro.

Infine, vi segnaliamo HUAWEI T5 Mediapad, un tablet con schermo da 10,1 pollici, processore octa-core ed una super batteria da 5.100 mAh. Il tablet è in offerta al prezzo di 190,79 euro anziché 279,99 euro. Queste, tuttavia, non sono tutte le offerte della HUAWEI Week su Amazon. Per scoprirle tutte, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Ogni giorno, SuperAffari ti propone una serie di offerte imperdibili, per portarti a casa i migliori prodotti al miglior prezzo. Quale sarà il tuo prossimo acquisto? Entra nel nostro canale Telegram adesso, e scopri le migliori offerte del Web!