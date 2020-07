Epic Games ha riconosciuto un nuovo bug che si manifesta nel punto di interesse di The Authority su Fortnite. Il glitch sembra rovinare le partite dei giocatori e riguarda l’utilizzo di alianti ed alcuni oggetti come un Grappler o Launch Pad. Sebbene sia elencato come una priorità, Epic non ha ancora risolto questo problema.

I giocatori di Fortnite non sono estranei ai bug, molti dei quali sono piccoli e fastidiosi. Alcuni di questi sono più importanti di altri e permettono di rovinare le partite ai giocatori dando ad alcuni un vantaggio ingiusto. Epic mantiene un elenco attivo di problemi noti nelle sue modalità di gioco e su piattaforme diverse utilizzando una scheda pubblica.

Fortnite, il nuovo bug sarà risolto presto

Una nuova voce sul tabellone elenca un problema di cui molti giocatori si sono lamentati: quando tentano di schierare il loro aliante presso la zona The Authority, il nuovo punto di interesse che sostituisce la precedente zona ‘Agenzia’, non riescono a schierarsi e invece si schiantano a terra. Questo è fastidioso in Team Rumble, ma potrebbe essere disastroso in altre modalità di gioco.

Secondo l’elenco di Epic, questo problema di ridistribuzione dell’aliante si manifesta ‘occasionalmente’ e include tutte le forme di volo a vela, anche quando hai usato un launchpad o altri oggetti. C’è una sola buona notizia, ed è che a seconda di ciò che hai usato per planare, potresti non subire danni da caduta.

Tuttavia, se stai tentando di sfuggire da una battaglia dell’ultimo minuto o di uscire dalla tempesta, sarai sfortunato e potresti finire per morire di conseguenza.