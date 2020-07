Il ‘Giorno dell’Indipendenza’ negli Stati Uniti quest’anno sarà piuttosto difficile dato il brutto periodo che stanno vivendo. Alcuni potrebbero decidere di spenderlo in casa e invitare i loro amici virtualmente. Altri, invece, saranno probabilmente impegnati a combattere per rimanere in cima alla classifica di Fortnite. Se vuoi portare con te un pò di spirito americano, allora sarai contento di sapere che sono stati rilasciati nuovi oggetti a tema Captain America.

Non è la prima volta che un tema di Capitan America arriva su Fortnite. Il suo iconico scudo è stato disponibile per un periodo limitato l’anno scorso come evento promozionale per il film Avengers: Endgame. Durante quel periodo potevi indossare lo scudo di Cap e nient’altro.

Fortnite, vestiti nei panni di Captain America

Questa volta, tuttavia, la celebrazione del 4 luglio di Fortnite ti permetterà di essere davvero Captain America e combattere come il Primo Vendicatore della Marvel. L’outfit include il piccone scudo Proto-Adamantium e il Back Bling, il che significa che non solo puoi indossare lo scudo sulla schiena, ma puoi effettivamente usarlo come strumento. Purtroppo, non puoi ancora lanciarlo.

C’è anche una nuova emote che si abbina perfettamente al tuo tailleur attillato. L’emote ‘Grand Salute’ è più un fuoco d’artificio che un saluto. Fortnite, ovviamente, continua a darsi da fare con i franchising di supereroi. I favoriti dei fan della Marvel, come Deadpool e Black Widow, sono diventati parte degli eventi dell’anno scorso. Il gioco ha anche introdotto le skin di Batman e Catwoman l’anno scorso per celebrare il Batman Day, accolta da un’esperienza personalizzata che si lega al mondo cupo del cavaliere oscuro.