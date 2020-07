Fallout, la popolare serie video-ludica ambientata in un futuro post-apocalittico devastato da una guerra nucleare, diventerà presto una serie TV e verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Una bellissima quanto inaspettata notizia per i fan della serie, dal momento in cui non c’è stato alcun leak, nelle scorse settimane, ad annunciare l’annuncio, rovinando così l’effetto sorpresa.

Fallout, chi si occuperà della sceneggiatura della serie?

Amazon ha affidato la sceneggiatura della serie TV ambientata nel mondo di Fallout a due grandi personalità, già ampiamente apprezzate per aver lavorato alla serie Westwood. Parliamo di Jonathan Nolan, fratello di Christopher Nolan e Lisa Joy. Il tutto sarà poi supervisionato da Todd Howard e James Altman, i creatori di Fallout.

“Fallout è una delle più grandi saghe video-ludiche di tutti i tempi. Ogni capitolo contiene delle storie di grandissima immaginazione e giocarci ci è costato un’infinità di ore che avremmo potuto trascorrere in altro modo, con parenti e amici. Siamo davvero entusiasti di unire le forze a quelle di Todd Howard e al resto dei brillanti lunatici di Bethesda, per dare vita a questo enorme, sovversivo e oscuramente divertente universo con Amazon Studios”, commentano gli sceneggiatori.

“Negli ultimi anni abbiamo cercato molti modi per portare Fallout sullo schermo. Ma è stato chiaro fin dal primo momento in cui ho parlato con Jonah e Lisa qualche anno fa. Siamo dei grandissimi fan del loro lavoro e non potremmo essere più entusiasti di lavorare con loro e con Amazon Studios”, commenta Todd Howard.

Della serie non si hanno ancora molte informazioni. Possiamo però lasciarvi al breve teaser di lancio, in attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti.