Facebook rappresenta una sorta di carta di identità digitale in cui, tra l’altro, viene preservata una cronistoria della nostra vita. Le informazioni contenute nel profilo possono essere altamente sensibili. Alcune le rendiamo di pubblico dominio mentre altre le nascondiamo.

Può succedere che a causa di alcune app malevole perdiamo il controllo sullo stato di integrità dei nostri dati. Dopo aver scoperto come eliminare l’account per sempre è tempo di scoprire come buttare fuori gli hacker che stanno minando la nostra sicurezza con 25 app pericolose segnalate ora dalla società di sicurezza francese Evina, prontamente attiva nella segnalazione Google che ha scoperto oltre 2.5 milioni di installazioni.

App Android da eliminare subito: rubano il tuo profilo Facebook

Le credenziali Facebook sono in grave pericolo a causa di applicazioni di terze parti nefaste in grado di leggere i dettagli di accesso ai nostri profili. Sono state etichettate come ad alto rischio. Girano in background agendo come una sorte di keylogger per le attività dell’utente. Ogni volta che si accede al social network dal proprio dispositivo mobile l’app malvagia interviene con una finto screen di login che registra tutto ciò che viene digitato. Indirizzo email (o numero di telefono) e password finiscono nelle mani sbagliate.

Quello che segue è l’elenco ufficiale delle app da eliminare al più presto. Nel farlo abbiate cura di non reperirlo in modo alternativo da fonti sconosciute.