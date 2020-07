La piattaforma di contenuti in streaming Disney+, come la maggior parte delle colleghe, non andrà in vacanza anzi, sarà pronta a regalarci tantissimi nuovi contenuti anche per il mese di luglio 2020.

Tra le novità in arrivo spicca il musical Hamilton, che sbarca proprio oggi 3 luglio 2020. Il musical è la storia dettagliata di Alexander Hamilton, padre fondatore americano di cui forse si conosceva molto poco.

Disney +: alcuni degli arrivi previsti per il mese di luglio 2020

Insieme ad Hamilton, oggi arriveranno anche la serie TV Penny on M.A.R.S. fino alla terza stagione ed il documentario Il Regno del Lupo Bianco. La serie racconta di Penny, un’allegra adolescente di sedici anni molto timida e insicura ma con una sconfinata bontà che insieme alla sua migliore amica Camilla si iscrive al liceo musicale M.A.R.S. Il documentario invece, che arriverà solamente con la prima stagione, racconta appunto la terra di appartenenza del Lupo Bianco.

Il prossimo 17 luglio 2020 arriverà il film Freaky Friday, un musical che racconta cosa accade quando una mamma ed una figlia si invertiranno magicamente i propri corpi. Il 24 luglio 2020 sarà la volta del film Spie sotto Copertura e la serie Turisti curiosi con Bob e Mack. Quest’ultima è una storia di seconde possibilità e rapporto padre-figlio. Ex corrispondente di guerra, gravemente ferito da una bomba esplosa in strada mentre era inviato in Iraq nel 2006, Bob Woodruff ha sempre fatto in modo che i suoi figli non crescessero spaventati da quello che gli è accaduto.

L’ultimo giorno del mese è sempre quello con più arrivi, infatti avremo a disposizione i film Black is King, 27 volte in bianco e Lo schiaccianoci e i quattro regni. Per quanto riguarda le serie invece sbarcheranno le prime tre stagioni di Sonny tra le stelle e la prima stagione di Alex & CO. Non mancheranno anche i corti, come Paperman. Rimangono ancora disponibili tutti i contenuti presentati durante lo scorso mese di giugno 2020.