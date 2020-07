Dark è stata eletta la serie TV migliore di sempre. A deciderlo, un sondaggio online indetto tra gli internauti da Rotten Tomatoes, che ha decretato la supremazia della serie rispetto a tutte le altre proposte e a tutti gli altri contenuti.

Non che un simile appellativo ci sorprenda. Fin dalla prima stagione il thriller fantascientifico di cui è pregna la narrazione ha sorpreso e appassionato tutti gli spettatori pressoché senza eccezione: nonostante sulle serie solitamente si crei dibattito fra chi le ha apprezzate oltremisura e chi invece ha qualcosa da criticare, Dark sembra aver messo d’accordo tutti – ma proprio tutti – stracciando rivali di altissimo livello anche in questa consultazione telematica.

Dark miglior serie di sempre, lasciati indietro rivali di massimo riguardo

I grandi “sconfitti” nel sondaggio sono risultati The Crown, altra serie apprezzatissima dal pubblico che racconta quella parte della storia dei reali inglesi a seguito dell’incoronazione di Elisabetta II, Mindhunter e – sorpresa delle sorprese – Peaky Blinders (che per fortuna ora sta completando le riprese della nuova stagione per tornare in catalogo quanto prima).

Ma soprattutto, in finale ha eclissato la premiatissima serie Black Mirror (che in semifinale aveva battuto Stranger Things), aggiudicandosi ben l’80% dei voti contro il 20% della rivale che pure rappresenta un contenuto di altissimo livello, tanto da essere premiato innumerevoli volte vincendo tra gli altri riconoscimenti un Emmy per la miglior miniserie nel 2012.

Da premettere che il sondaggio è stato effettuato durante il periodo del lockdown, quando ancora la terza stagione della serie non era apparsa sugli schermi: un risultato schiacciante che non può che essere riconfermato dall’ampio consenso di cui ha goduto Dark dopo la trasmissione dell’ultima stagione.