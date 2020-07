Comet riesce a produrre un volantino dalle mille offerte e dagli sconti veramente incredibili, infatti tutti i consumatori si ritrovano a poter mettere le mani su una grandissima varietà di riduzioni di prezzo, applicate sulle più svariate categorie merceologiche.

La soluzione che andremo a descrivervi è attiva in Italia sia sul sito ufficiale che in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Coloro che opteranno per l’acquisto dal sito, è importante ricordarlo, dovranno però pagare anche le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Comet: tantissime offerte per tutti i gusti

Il top di gamma incluso, ormai in tutte le campagne promozionali, nel volantino Comet è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un vero e proprio best buy che permetterà agli utenti di raggiungere prestazioni incredibili, spendendo comunque circa 799 euro per il suo acquisto.

La fascia di prezzo cresce ancora di più avvicinandosi allo Huawei P40 Pro, un terminale da 1049 euro e dalla prestazioni a dir poco incredibili, ma comunque da acquistare solo nel momento in cui si è effettivamente pronti a rinunciare ai servizi Google.

In alternativa troviamo anche soluzioni decisamente più economiche, del calibro di Oppo Reno 2, Oppo Reno 2Z, Oppo A5 2020, Oppo A9 2020, LG K20, Motorla E6 Play e così via. Per ogni altra informazione in merito ad un volantino Comet che vuole sicuramente ritagliarsi un grande spazio nel mercato della rivendita di elettronica, potete fare affidamento sulle pagine che abbiamo inserito qui sotto.