Inutile opporsi alle nuove disposizioni generali impartite dalle banche. La novità del momento si configura come l’applicazione delle norme inerenti il prelievo forzato dei fondi dal conto corrente con blocco e chiusura dello stesso a seguito di indagini interne ordinate dalle autorità competenti.

Il paragrafo precedente si riassume nel topic nazionale inerente la lotta all’evasione fiscale. Le normative vigenti prevedono un’azione unilaterale degli istituti sotto il comando coordinato di Magistratura e Guardia di Finanza. Nelle rilevate ipotesi di reato finanziario (accertato o anche solo presunto) è data facoltà di recedere dal contratto tra le parti sulla base delle nuove misure previste che andremo a scoprire subito.

Banche, Guardia di Finanza e Magistratura unite contro i truffatori

Alessio Mattia Villarosa, Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanza, è stato il primo ad intervenire sull’argomento. Si è parlato di scarsa liquidità con l’ipotesi di una potenziale azione fraudolenta da parte dei contribuenti. Nel momento in cui si fa contezza di non riuscire ad estinguere un debito scatta la sospensione del conto a scopo di indagine. Il cliente ha quindici giorni di tempo esatti per giustificare la sua posizione e provvedere all’estinzione del debito. In caso contrario si procede come da programma con il pignoramento coatto legittimato dalla nuova Legge Finanziaria 2020.

Colui che è assoggettato a tale regime non ha modo di opporsi in quanto viene meno l’azione del giudice mediatore, estromesso in tutto e per tutto dalle argomentazioni che contrappongono le autorità al cliente.

Nel frattempo fa scalpore anche una nuova normativa del Fisco per quel che riguarda il pignoramento Equitalia che concede nuove proroghe e nuove disposizioni in merito alla sanatoria dei debiti. Ne possiamo sapere di più dal link precedente mentre si invitano tutti a rispettare gli obblighi finanziari e di tassazione.