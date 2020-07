Le serie TV di Netflix sono capaci di attrarre orde di spettatori in modalità molto diverse tra di loro; nonostante il catalogo del colosso dello streaming sia sempre aggiornato in maniera persino ampia, è pur vero che nel corso del tempo particolari titoli sono riusciti a conquistare l’attenzione di moltissimi abbonati spingendo gli stessi a volerne sempre di più. Da parte sua, Netflix non è solito preannunciare i suoi piani, infatti predire la sua tabella di marcia risulta quasi sempre impossibile; a causa del lockdown imposto dalla pandemia da coronavirus che ha coinvolto tutto il mondo, però, la casa produttrice ha un po’ allentato la corda concedendo agli utenti più interessati delle piccole novità in merito alle sue produzioni in catalogo, tra queste After Life e Peaky Blinders.

After Life e Peaky Blinders pronte a produrre nuovi episodi: ecco cosa sappiamo

Rimasta bloccata per quasi tre mesi, la produzione della sesta stagione di Peaky Blinders è finalmente tornata in carreggiata sebbene il distanziamento sociale e le regole per prevenire qualsiasi tipo di contagio si stiano rivelando molto intrepide sui set. Nonostante questo piccolo particolare, finalmente la gang di Birmingham è tornata a regnare nelle sue strade e porterà presto gioie agli spettatori più affezionati. Purtroppo in merito alla data di uscita non possiamo anticiparvi nulla poiché la stessa risulta essere ancora un mistero.

Per quanto concerne After Life, invece, la dark comedy ha saputo conquistare particolarmente gli abbonati di Netflix riuscendo a strappare al colosso una terza stagione. Quest’ultima tornerà in catalogo il prossimo anno con annessi stand up di Ricky Gervais.