Si parla da diverso tempo dell’evento di presentazione ufficiale di Microsoft per quanto riguarda il debutto della console di nuova generazione, ovvero la prossima Xbox Series X, e ora le informazioni si stanno facendo sempre più consistenti. In queste ultime ore, in particolare, sono arrivate quelle che sembrano essere le conferme della presunta data dell’evento ufficiale di Microsoft.

Xbox Series X: previsto un nuovo evento che si terrà il 23 luglio?

La pandemia causata dal Coronavirus ha comportato molti ritardi di produzione per diverse aziende. Tra queste, sembra che sia stata colpita anche Microsoft, dato che l’arrivo di questa nuova console era previsto già diversi mesi fa, ma a causa del COVID-19 l’azienda ha dovuto necessariamente cambiare i piani.

Ora, però, sembra che ci sia finalmente una data certa per quanto riguarda l’evento di presentazione targato Microsoft. Secondo quanto riportato da VGC, infatti, l’evento in questione dovrebbe tenersi il prossimo 23 luglio, salvo ovviamente imprevisti dovuti alla situazione attuale. Durante questo evento, in particolare, dovrebbero essere mostrati alcuni giochi Xbox Games Studio e il primo game play di Halo Infinite.

Xbox Series X dovrebbe essere annunciata durante il mese di agosto, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali in merito. Durante l’evento del prossimo 23 luglio, come già accennato, verranno presentate le novità in ambito gaming dell’azienda e magari potrebbe arrivare qualche dettaglio in più rispetto alla prossima console. Vi ricordiamo che Xbox Series X dovrebbe essere la console più potente esistente sul mercato, grazie ad una qualità visiva davvero notevole (si parla di video in 4K a 120 FPS).