Stai molto attento alle truffe che stanno facendo il giro dei centralini fino al tuo telefono. Stavolta non si tratta di chiamate mute, come nel caso dei numeri che contattano dalla Tunisia. Ma sono comunque delle telefonate in cui si devono tenere gli occhi bene aperti. Come al solito si individua un prefisso straniero e più nello specifico un +44 proveniente dal Regno Unito.

In linea generale i database che filtrano le chiamate SPAM segnalano le seguenti numerazioni et similia: +44 20 3695 3097 e +44 20 3519 9767. Ma potrebbero essere molti di più ed infatti, giorno dopo giorno, il numero di segnalazioni sta crescendo. Ecco cosa promettono e soprattutto cosa non bisogna mai dire.

Truffe al telefono: ti invogliano a facili guadagni ma perdi tutto

Acclarato che non si tratti di una ping call scopriamo che si cade nella trappola del trading online. Un tentativo di spingere utenti inesperti e speranzosi ad investimenti. La prima cosa che tentano di fare è quella di spingervi ad aprire un conto nel quale versare un capitale di ingresso già dalla prima fase di registrazione.

In questa prima fase si prevede l’affiancamento di un ipotetico consulente che consiglierà di aumentare via via il proprio fondo con lo scopo di accedere a maggiori guadagni. Di fatto si promette che la somma investita all’inizio frutterà quasi istantaneamente e proporzionalmente alla cifra versata.

La realtà è che non ci sono guadagni facili e che spesso queste personalità discutibili agiscono al solo scopo di spillare denaro e dare false speranze. I soldi facili, purtroppo per noi, non esistono. Nessuno può improvvisarsi Trader ma servono competenze specifiche ed una certa esperienze nel settore finanziario.

Detto questo è un bene scomodare l’uso di app di filtro per chiudere automaticamente le chiamate sospette prima che possano prenderci all’amo. A tale scopo son efficaci soluzioni come Truecaller o “Dovrei Rispondere“, quest’ultima consigliata dalla Consob che per l’occasione ha stilato una lista nera di numeri a cui non rispondere mai. Gratuita ed efficace contro potenziali truffatori. Consigliamo caldamente di seguire le linee guida così definite in modo tale da scongiurare ogni possibile attacco.