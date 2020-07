Trackmania è una serie di giochi di corse sviluppati da Ubisoft Nadeo per Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Di recente, Ubisoft ha lanciato il remake di Trackmania Nations, molto apprezzato dai fan, del 2006. Il remake è disponibile per PC e si chiama semplicemente Trackmania.

La cosa straordinaria di questo gioco è che puoi scaricare gratuitamente Trackmania da Epic Games Store e Ubisoft Store. Ci sono tre modelli di abbonamento nel gioco per garantirti alcuni contenuti aggiuntivi. Tuttavia, la versione gratuita del gioco ha abbastanza contenuti per farti divertire a lungo.

Trackmania, puoi scaricarlo gratuitamente su Epic Games Store

In Trackmania, puoi correre da solo per battere il tuo vecchio record o puoi andare contro altri giocatori online. Ci sono circa 25 tracce ufficiali nel gioco e la parte impressionante è che le tracce verranno aggiornate ogni 3 mesi. Quindi, c’è molto da esplorare in Trackmania e le piste non saranno ripetitive.

Se per qualche motivo, non sei soddisfatto delle tracce esistenti, puoi personalizzare le tue tracce usando l’editor basato su blocchi del gioco. In breve, Trackmania è uno di quei giochi di corse in cui puoi impazzire per creare una pista fuori dalla tua immaginazione. Successivamente, puoi guardare il tuo veicolo scattare al massimo su una pista progettata da te.

Per scaricare gratuitamente Trackmania, puoi scaricare Epic Games Launcher o visitare Ubisoft Store. Su entrambe le piattaforme, cerca il gioco in base al nome e premi il pulsante Download. Puoi subito accedere all’Accesso Standard di Trackmania pagando € 7,29 / anno o l’Accesso al Club per € 20,82 / anno.