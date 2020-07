L’operatore Tim dovrebbe fare un gradito regalo a tutti gli utenti che attualmente hanno attiva l’offerta Voce. Secondo le ultime notizie manca il via libera dell’AGCOM.

Qualche giorno fa infatti, L’AGCOM ha avviato una consultazione della durata di 15 giorni in seguito a una richiesta di TIM per l’approvazione di un’iniziativa volta a offrire il servizio di connettività ADSL senza costi per i clienti con l’offerta TIM “Voce” conforme al Servizio Universale.

Tim: grande regalo in arrivo per tutti gli utenti con l’offerta Voce attiva

Il colosso italiano ha inviato la nota all’Autorità il 15 Maggio 2020 e oggi, il 30 Giugno 2020, l’AGCOM ha aperto la consultazione prima dell’eventuale applicazione dell’iniziativa. Secondo quanto dichiarato, quelle potenzialmente interessate a tale iniziativa sarebbero le circa 250.000-500.000 utenze solo “Voce” del segmento consumer che non hanno già attivo un servizio di ADSL.

Come ricorda l’Autorità, l’offerta Voce è una tariffa conforme ai principi di garanzia in materia di Servizio Universale e attualmente prevede un canone mensile di 18.87 euro IVA inclusa, traffico telefonico a consumo senza scatto alla risposta con una tariffa di 10 centesimi di euro al minuto verso fissi e mobili nazionali e uno sconto del 50% per il traffico eccedente i 180 minuti al mese. Con la nuova proposta l’operatore mira a fornire anche una connessione ADSL senza costi aggiuntivi per tutti i clienti, quest’ultimi dovranno solamente dotarsi di un modem compatibile.

I beneficiari continuerebbero a godere del servizio ADSL con fruizione gratuita finché sarà mantenuta l’offerta “Voce” e si potrà comunque richiedere senza alcun costo la disattivazione dell’ADSL in qualsiasi momento. Inoltre, l’iniziativa non comporterebbe l’insorgere di alcun vincolo contrattuale di permanenza. Lo scopo dell’iniziativa sarebbe quello di favorire l’inclusione digitale nelle fasce di utenza più deboli.