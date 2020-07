Netflix non vede l’ora di accontentare i suoi utenti introducendo sulla piattaforma le nuove stagioni di Suburra, Elite, Riverdale e Black Mirror. Purtroppo questo nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi visto l’arrivo del Coronavirus e anche il mondo cinematografico ha subito forti rallentamenti.

La ripartenza non è affatto facile, ma con le giuste cautele e accortezze sembra andare tutto per il meglio. Anche il mondo cinematografico sta ripartendo in totale sicurezza e per quanto riguarda le serie televisive precedentemente citate non dovrebbe mancare ormai moltissimo.

Netflix prepara gli utenti a dei nuovi arrivi: ecco le news su Riverdale, Elite, Black Mirror e Suburra

Elite e Riverdale sono alcune delle serie televisive più fortunate perché sono riuscite a terminare i lavori in tempo, prima dell’arrivo del Coronavirus. Difatti, le loro nuove stagioni sono andate in onda durante il periodo di lockdown per limitare la diffusione del virus. Entrambe hanno deciso di rinnovare la propria serie per una nuova e ultima stagione, ma purtroppo le riprese non sono ancora iniziate visto l’emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda Suburra e Black Mirror la situazione è differente, purtroppo, perché le due produzioni hanno dovuto fermare i lavori proprio a causa dell’arrivo del Covid-19. La serie televisiva italiana, Suburra, sarebbe dovuta arrivare sulla piattaforma di Netflix durante la stagione estiva, ma purtroppo la data d’uscita è al momento rimandata. Fortunatamente le riprese sono ricominciate.

Anche Black Mirror, secondo alcune voci da corridoio, avrebbe iniziato nuovamente le riprese, anche se attualmente non ci sono conferme ufficiali. Sempre secondo voci da corridoio la nuova sesta stagione dovrebbe arrivare all’inizio dell’anno prossimo.