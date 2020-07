L’estate di Sky sarà all’insegna dei cambiamenti. Nelle scorse giornate, la media company ha annunciato al pubblico il suo ingresso nel mercato della telefonia grazie al nuovo brand Sky WiFi. Gli utenti, oltre ad avere un piano per la tv satellitare, potranno ora attivare anche un abbonamento per le reti internet in Fibra Ottica.

Sky, da oggi questi canali non sono più disponibili per tutti i clienti

Se l’arrivo di Sky WiFi rappresenta la grande novità in termini assoluti, concentrandosi in campo televisivo non mancano le sorprese. Sky, infatti, proprio a partire da questo mese di luglio ha deciso di eliminare dal suo bouquet alcuni suoi canali.

Da ieri, non sono più disponibili i canali Fox Life e Fox Life +1. Allo stesso tempo gli abbonati non troveranno più sulla loro guida TV i canali, Man-Ga, Lei e Lei +1. Per quanto concerne il pacchetto Cinema, invece, la piattaforma spegne definitivamente alle posizioni 310 e 311 del telecomando i canali Sky PerTe 1 e PerTe 2, oltre a Mediaset Cinema Emotion.

Modifica sostanziale anche per i canali Cinema di Mediaset Premium, che ora diventano Cinema 1, Cinema 2 e Cinema 3.

Al netto di queste cancellazioni, però, Sky offre a tutti gli abbonati un nuovo servizio: la piattaforma Primafila Première. Gli utenti, attraverso acquisti pay per view, potranno acquistare alcuni dei film che sarebbero dovuti uscire nelle sale cinematografiche in queste settimane caratterizzate dall’emergenza Covid. Per gli abbonati che hanno attivo il ticket Cinema risulta essere confermato uno sconto netto sul costo di acquisto dei film sulla piattaforma Primafila.