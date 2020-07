A partire dalla giornata di ieri, non sarà più possibile acquistare codici download di un software Nintendo presso i negozi europei. Ancora poca chiarezza sulle ragioni che avrebbero indotto il colosso nipponico ad una scelta del genere, ma se si vuole acquistare un nuovo gioco Nintendo, o lo si acquisterà nella versione fisica, oppure lo si potrà acquistare e scaricare direttamente dall’eShop.

Nintendo, non sarà più possibile acquistare codici download nei negozi

Decisione drastica quella presa da Nintendo: sono molti gli utenti che, spesso e volentieri, hanno preferito acquistare il codice download di un gioco dal momento in cui questi si trovano spesso in offerta. A seguire, una dichiarazione che il colosso nipponico ha fornito a Nintendo Life:

Dopo un attento esame dell’evoluzione del mercato europeo negli ultimi anni, Nintendo ha deciso di porre fine alla disponibilità di codici download per il proprio software presso i rivenditori, a partire dalla giornata del 1° luglio 2020. I clienti potranno comunque acquistare fondi Nintendo eShop, abbonamenti Nintendo Switch Online e contenuti aggiuntivi come il Pass Espansione per Pokémon Spada e Pokémon Scudo, presso i rivenditori di tutta Europa.

I codici download per Nintendo Switch da altri editori saranno ancora disponibili. Investighiamo sempre su nuove strade e continueremo a lavorare su nuovi metodi per portare i contenuti del Nintendo eShop al maggior numero possibile di giocatori.

Insomma, i codici download per giochi di terze parti, abbonamenti Nintendo Switch Online, DLC e fondi per Nintendo eShop continueranno ad essere disponibili, mentre non sarà più possibile acquistare codici download di giochi Nintendo come Animal Crossing: New Horizons oppure Mario Kart 8 Deluxe.