Il catalogo di Netflix presenta novità ogni settimana eppure l’attenzione degli utenti rimane sempre puntata su determinati show. Diversi tra di loro, gli stessi condividono tutti un elemento in comune ossia quello di saper trattenere gli spettatori in maniera univoca spingendo gli stessi a volere sempre più episodi e scoprire come le storie dei personaggi si evolveranno. La diffusione della pandemia da coronavirus, tuttavia, ha provocato delle conseguenze tangibile sulle produzioni TV e ritardi sono andati a sommarsi provocando una traslazione della tabella di marcia inevitabile.

Netflix: nonostante i ritardi arrivano buone notizie su due serie TV molto amate

I titoli che hanno dovuto andare in pausa a causa della pandemia sono diversi, tra questi vi è anche Peaky Blinders. Per fortuna tutto sembra essere tornato nella normalità ed infatti, al momento, la produzione della sesta stagione è iniziata definitivamente. Quando approderanno i nuovi episodi online? Questo è ancora un mistero, ma non bisogna temere: gli Shelby torneranno a stupire i loro spettatori.

Durante il lockdown, poi, notizie positive sono giunte anche in merito ad After Life. A pochi giorni dalla pubblicazione della sua seconda stagione, la dark comedy con protagonista Ricky Gervais è stata rinnovata per una terza stagione, la quale diverrà disponibile il prossimo anno assieme a diversi stand up dello stesso attore.

Per conoscere, infine, tutti i nuovi arrivi su Netflix inerenti al mese di luglio, questo articolo dedicato fornirà tutte le risposte adeguate ai vostri dubbi.