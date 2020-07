MediaWorld fa felici gli utenti con i Mega Sconti, una campagna promozionale attualmente attiva in tutti i punti vendita e direttamente sul sito ufficiale fino al 5 luglio 2020, nella quale trovano comunque posto tantissimi prodotti di categorie merceologiche differenti.

Il volantino corrente appare prima di tutto essere alla portata di ognuno di noi, data infatti la possibilità di accedervi sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale. In quest’ultimo caso la spedizione è da ritenersi a pagamento, indistintamente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica. Coloro che supereranno i 199 euro, inoltre, potranno affidarsi al cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, riuscendo a pagare il dovuto in comode rate fisse mensili senza interessi.

Offerte Amazon con gli sconti più pazzi del momento, sono tutte sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino MediaWorld: gli sconti sono impressionanti

Gli smartphone in promozione differiscono da quanto siamo stati solitamente abituati a vedere, a partire proprio dall’Apple iPhone 11, uno smartphone di fascia altissima, in vendita nel periodo a 800 euro, e disponibile in versione completamente sbrandizzata. Sempre restando entro lo stesso settore, l’occhio cade anche su LG K50S, Samsung Galaxy A71 e Galaxy A20e, tutti ottimi terminali acquistabili con una spesa finale inferiore ai 300 euro.

Molto allettanti sono anche le proposte legate ai wearable, in questo caso spiccano infatti Suunto 5 e Amazfit Verge, appartenenti a due fasce differenti, prevedono un costo di 296 e di 127 euro per il loro acquisto finale.

Il volantino MediaWorld non si ferma ovviamente qui, per conoscerlo da vicino e sopratutto per scoprirne nel dettaglio tutti i segreti, aprite il sito ufficiale.