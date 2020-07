Con l’arrivo dell’estate iniziano ad essere prenotate le proposte nautiche per la stagione che verrà, tra queste Tecnomar for Lamborghini 63. Lo yatch è stato recentemente presentato in anteprima mondiale per celebrare l’anniversario della fondazione della casa automobilistica. L’imbarcazione, un’edizione limitata, entra a far parte della flotta Tecnomar che ha collaborato con Lamborghini nella creazione del design, ispirato al modello Sian FKp 37.

Lo yatch firmato dalla casa del toro dovrebbe possedere ben 4’000 cavalli di potenza grazie a due motori V12-2000Hp con i quali potrà raggiungere i 60 nodi di velocità; un record per la flotta Tecnomar. Costruita in carbonio, come da prassi per le vetture Lamborghini, raggiunge un peso massimo di 24 tonnellate per una lunghezza di 63 piedi.

Yatch Lamborghini: design e interni

Il design dello scafo è un mix di innovazione e storia del marchio; la carena nasce dal lavoro di un team di ingegneri navali specializzati nell’idrodinamica e che riprendono le linee di alcuni modelli iconici come la Miura e la Countach. Il tettuccio si ispira invece alla linea Roadster, offrendo sia aerodinamicità che una pratica protezione da vento e sole. Il comparto luci omaggiano invece modelli come la Sian FKP 37 oltre che la Terzo Millennio, la concept car prodotta nel 2017.

Per quanto riguarda gli interni invece sono palesi le influenze della casa automobilistica. La presenza di forme geometriche esagonali e le tradizionali linee pulite sono comunque messe al servizio della funzionalità con l’utilizzo di materiali ultra leggeri. Lo yatch Lamborghini è comunque interamente personalizzabile sia per quanto riguarda gli interni e gli esterni fino anche i materiali delle rifiniture.