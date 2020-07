L’operatore virtuale di Vodafone ho Mobile negli ultimi giorni ha aggiornato alcune delle sue offerte e lanciato iniziative che non passano inosservate. Attraverso diverse collaborazioni con aziende note il low cost ho Mobile offre la possibilità di ricevere in omaggio una nuova SIM e, quindi, procedere con l’attivazione delle offerte disponibili nel mese di luglio.

ho Mobile: ecco le nuove offerte low cost di luglio 2020!

I nuovi clienti dell’operatore ho Mobile possono ricevere la SIM in omaggio dopo aver effettuato un ordine tramite Deliveroo o dopo aver fatto acquisti in uno dei supermercati Iper che hanno aderito all’iniziativa. A prescindere dalle varie collaborazioni è possibile procedere con l’acquisto di una nuova SIM nei negozi ho Mobile o tramite il sito ufficiale dell’operatore. L’attivazione di alcune offerte può essere effettuata soltanto in relazione al gestore da cui si trasferisce il numero. Andiamo a vedere, quindi, quale tariffa è possibile attivare decidendo di richiedere una nuova linea o effettuando la portabilità dai vari operatori rivali.

Procedendo con il trasferimento del numero da Iliad o MVNO è possibile attivare l’offerta ho. 5.99€ che prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati in 4G Basic.

Effettuando la portabilità del numero da Kena Mobile o Daily Telecom o attivando una nuova linea, invece, è possibile richiedere la nuova offerta ho. 9.99€ che prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

Decidendo di abbandonare Vodafone, Tim, WindTre o Very Mobile, invece, si ha la possibilità di richiedere l‘offerta ho. 12.99€. Anche in questo caso l’operatore offre: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

L’offerta ho Mobile solo Giga, infine, è rivolta a tutti. La tariffa in questione offre 100 GB di traffico dati in 4G Basic e prevede una spesa mensile di 12,99 euro.