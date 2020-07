Euronics, nell’attesa di rilanciare offerte dedicate e differenziate in relazione all’area di appartenenza o altre regionalità particolari, prosegue con la campagna promozionale attiva sul sito ufficiale e concernente proprio dei cosiddetti sconti online.

Tutti i prodotti elencati, sopratutto ai pezzi raccontati, possono essere fruiti solo sul sito, con spedizione a pagamento direttamente presso la propria abitazione. In rare occasioni, è importante ricordarlo, potrebbero però essere offerte gratuitamente. Il consiglio, per risparmiare al massimo sotto questo punto di vista, consiste proprio nel richiedere la consegna presso il punto vendita, sempre gratis indipendentemente dalla cifra spesa.

Volantino Euronics: il prezzo più basso per le ultime offerte

Il volantino Euronics propone tantissimi smartphone a prezzi incredibilmente bassi, tra i migliori annoveriamo sicuramente l’Apple iPhone 11, raggiungibile con una spesa finale di 749 euro, per la versione no brand da 64GB. Uno dei device più interessanti di sempre, oggi finalmente scontato a prezzi effettivamente più accessibili per la maggior parte di noi.

Volendo invece puntare verso una soluzione più economica, ecco spuntare il TCL 10 Pro, ottimo smartphone appartenente alla fascia media del mercato, disponibile a 499 euro e consigliato per coloro che vogliono il massimo senza spendere cifre particolarmente elevate.

Naturalmente il volantino Euronics non termina qui e prosegue imperterrito riuscendo a convincere per la sua capacità di scontare tantissimi prodotti a prezzi effettivamente in linea con le aspettative. Il consiglio è di aprire subito le pagine che trovate sul sito ufficiale.