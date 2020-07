Il ROG Phone 3 è la prossima grande rivelazione che ci aspettiamo questo mese per il mercato degli smartphone. I rapporti sul prossimo device in arrivo di Asus hanno iniziato ad accumularsi nelle ultime due settimane, il che ci ha fatto pensare che l’annuncio ufficiale non sarebbe stato troppo lontano.

E sembra che tale presupposto sia stato accurato poiché Asus ora sta rilasciando alcuni indizi per l’annuncio del ROG Phone 3 questo mese. In particolare, Asus ha rivelato che ‘inizierà una nuova partita’ il 22 luglio alle 10, ET. Sebbene il nome ROG Phone 3 non sia menzionato nel teaser, possiamo tranquillamente presumere che questo sia il dispositivo che Asus intende annunciare entro la fine del mese.

Asus ROG Phone 3 è pronto per far felice i giocatori

Per quanto riguarda le specifiche, abbiamo già un po’ di informazioni su ROG Phone 3, come ad esempio il fatto che è alimentato dal processore Snapdragon 865 di Qualcomm, abbinato a 16 GB di RAM e 128 GB di memoria (ancora nessuna parola sul supporto della scheda SD). Grazie al chipset di Qualcomm, ROG Phone 3 non sarà solo un telefono da gioco molto potente, ma anche uno che offrirà supporto per il 5G.

C’è anche la possibilità di una fotocamera principale da 64 MP, un sensore di impronte digitali in-display e il ritorno del logo RGB sul retro. Inoltre, secondo un precedente elenco TENAA, sembra che il telefono non avrà una porta per cuffie da 3,5 mm.

Sappiamo anche che Asus ROG Phone 3 vanterà un enorme display da 6,6 pollici e che sarà inizialmente lanciato in Cina. È probabile che si verifichi un rilascio globale nelle settimane successive al rilascio cinese, ma al momento non è disponibile un lasso di tempo.

Dovremo aspettare una conferma concreta di tali specifiche e del prezzo, ma se ROG Phone 2 è indicativo, ROG Phone 3 potrebbe avere un prezzo superiore a € 899.