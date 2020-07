Una bizzarra disavventura quella che è occorsa ad un signore tedesco, interessato ad acquistare un’auto dall’arcinota azienda leader nel campo dell’innovazione elettrica a quattro ruote.

Può capitare di fare degli acquisti sbagliati, magari scegliendo un prodotto diverso da quello di nostro interesse o acquistandone in quantità superiore alle proprie intenzioni. Ma la storia di questo cittadino ha davvero dell’incredibile: in un solo pomeriggio avrebbe infatti acquistato ben 27 Tesla Model 3.

La simpatica (più per noi che per lui) scoperta è stata fatta quando gli è pervenuto il conto da ben 1,4 milioni di euro. Con l’aggravante di dover sborsare nell’immediato 2.700 euro, per coprire l’anticipo non rimborsabile richiesto per le prenotazioni effettuate sul sito web ufficiale.

Una disavventura a lieto fine

L’intento dell’uomo era infatti cambiare la propria vecchia auto famiglia, una Ford Kuga, e voleva farlo in grande stile acquistando una Tesla Model 3.

Per risparmiare, aveva deciso di comprarla direttamente dal sito ufficiale tramite una prenotazione e attivando l’opzione “acquisto guidato” e completando le operazioni. L’ultimo passaggio consisteva nel premere sul bottone “conferma acquisto”, ma in mancanza di un qualsiasi segnale che confermasse l’effettivo acquisto, ha continuato a cliccare il bottone per altre 26 volte nel giro di 2 ore.

Non poteva certo sapere che così facendo stava continuando ad ordinare altre auto. Almeno fino a quando non gli è arrivato il conto da un milione e mezzo di euro: a quel punto, preso dal panico, l’uomo ha chiamato la casa madre per ottenere assistenza.

Fortunatamente gli esperti hanno compreso l’errore involontario e hanno rimosso l’ordine, acconsentendo a rimborsarlo e permettendogli l’acquisto della singola auto rifacendo la prenotazione.