Nel corso della vita davanti ad un computer vi sarà sicuramente capitato, almeno una volta, di dover fare lettere maiuscole con l’accento, senza però riuscire a scovare il pulsante effettivamente dedicato. Dopo una lunga ricerca vi sarete accorti che non è presente, quindi come fare per raggiungere ugualmente il risultato prestabilito?

Se avete tra le mani un dispositivo mobile il problema non sussiste, basterà mantenere la pressione sulla lettera da accentare, ed il gioco è fatto (sia su Android che iOS). Per quanto riguarda il mondo desktop, invece, la visualizzazione dell’accento comparirà solamente in seguito ad una combinazione di tasti ben precisi, da ricordare assolutamente per non sbagliare più in futuro.

Windows e Mac: come scrivere le lettere accentate

Iniziando a parlare del mondo Windows, non volendo fare copia/incolla da siti internet o quant’altro, potrete semplicemente ricorrere ad una combinazione di tasti. Per ottenere la È, ad esempio dovrete digitare Alt + 0200 (utilizzando però il tastierino alfanumerico sulla parte destra della tastiera). La procedura può essere perpetrata anche per le altre lettere accentate, ad esempio:

À = Alt + 0192

É = Alt + 0201

Ò = Alt + 0210

Ì = Alt + 0204

Ú = Alt + 0218

Ù = Alt + 0217

Nell’eventualità in cui, invece, foste in possesso di un dispositivo con sistema operativo Mac OS, dovrete combinare Alt + Shift + e per la E accentata, in alternativa sono disponibili le seguenti combinazioni.

È = Alt+shift+9 (accento grave)

(accento grave) É = Alt+shift+8 (accento acuto)

(accento acuto) Á = alt+shift+c

Ò = alt+shift+t

Í = alt+shift+b

À = alt+shift+w

Ù = alt+shift+u

Ì = alt+shift+r

Ó = alt+shift+n

Ú = alt+shift+m

Tutte le indicazioni sono valide con qualsiasi versione del sistema operativo Windows o Mac OS.