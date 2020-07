In occasione dell’inizio dell’estate, l’operatore Vodafone Italia ha deciso di lanciare una nuova promozione denominata Italian Summer, rivolta a tutti i nuovi e già clienti.

Nel dettaglio è rivolta a tutti i nuovi e già clienti che desiderano acquistare nuovi smartphone, tablet o auricolari wireless a prezzi scontati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone ha lanciato Italia Summer per nuovi e già clienti

La promozione in questione è disponibile dallo scorso 29 giugno 2020 fino al prossimo 31 luglio 2020, salvo proroghe nelle prossime settimane e riguarda sia gli acquisti cash in unica soluzione che le rateizzazioni in abbinamento ad alcune offerte Vodafone tramite il servizio Telefono No Problem. Ci teniamo a sottolineare che quelli che andremo ad elencarvi successivamente sono solamente alcuni dei dispositivi acquistabili nei negozi dell’operatore rosso.

Partendo dalla compera cash in unica soluzione, i due dispositivi coinvolti dalla promo e al momento acquistabili a prezzo scontato sono: Huawei P40 Lite al pezzo di 229.99 invece che 299.99 ed LG K61 al prezzo di 169.99 euro invee che 299.99, sia per i nuovi che già clienti. Dobbiamo invece fare un discorso diverso per i dispositivi acquistati con Telefono No Problem, per la quale riportiamo le condizioni valide per i nuovi clienti.

Si specifica che in tutti i casi è previsto un contributo iniziale di 9.99 euro e che i costi possono essere addebitati sia su carta di credito che su conto corrente. Per esempio, in abbinamento all’offerta Vodafone RED e in 30 rate da 1.99 euro e 6.99 euro possono essere acquistati, rispettivamente, il Samsung Galaxy A21s con un contributo anticipato di massimo 100 euro e lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G con un contributo anticipato massimo di 150 euro.

Con le offerta etniche della gamma C’All Global sono disponibili il Huawei P Smart 2019 a 1,99 euro per 30 mesi e il Samsung Galaxy A41 a 5,99 euro per 30 mesi. In entrambi i casi il corrispettivo di recesso anticipato massimo ammonta a 100 euro. Con la gamma Special infine, possono essere rateizzati tre diversi smartphone. L’Alcatel 1S (in 30 rate da 1.99 euro), l’LG K61 (in 30 rate da 2.99 euro) e lo Xiaomi Redmi Note 8T (in 30 rate da 3.99 euro). Il corrispettivo di recesso anticipato massimo ammonta, rispettivamente, a 60, 200 e 100 euro. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.