Vodafone ha la meglio su Iliad con il lancio di una promozione davvero invitante, gli utenti in possesso di una SIM ricaricabile del suddetto operatore telefonico, in aggiunta agli uscenti da un MVNO, potranno a tutti gli effetti richiedere l’attivazione della Special 50 Digital Edition.

L’offerta, cosa già accaduta anche in passato, è disponibile in esclusiva per i suddetti, ciò sta a significare che non potrà essere assolutamente attivata in condizioni differenti. La portabilità è obbligatoria, come l’acquisto della SIM ricaricabile, al prezzo finale di 10 euro circa. Non è presente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento, il consumatore avrà la possibilità di richiedere la portabilità da Vodafone senza essere costretto a pagare penali di alcun tipo.

Passa a Vodafone: la promozione da 50 giga al mese

La Special 50 Digital Edition è ritenuta tanto speciale in primis per la possibilità di accedere a 50 giga di traffico dati al mese, con l’aggiunta di illimitati minuti e SMS senza limiti, spendendo comunque veramente poco, soli 7 euro a rinnovo.

Il pagamento del canone previsto di base può avvenire tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli; in fase di attivazione vi potrebbe venire proposto il pagamento tramite conto corrente, ricordatevi che non si tratta assolutamente di un obbligo, ma solo di una comodità in più che vi potrebbe aiutare a non essere costretti a ricaricare continuamente la SIM.

L’attivazione della promozione di casa Vodafone è possibile solamente in tutti i punti vendita sparsi per il territorio italiano, non sul sito ufficiale o altrove.