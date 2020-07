Unieuro non si ferma più, il nuovo volantino attivo nel periodo cela offerte davvero interessanti ed uniche nel loro genere, all’interno trovano posto tantissimi sconti e prezzi incredibilmente bassi su alcuni dei migliori dispositivi in commercio.

Nuove offerte per gli utenti soliti acquistare da Unieuro, ancora per tutta la settimana, infatti, sia sul sito ufficiale che direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio, sono disponibili prezzi economici sui migliori prodotti in circolazione. Completando l’acquisto sul sito, è importante ricordarlo, sarà necessario pagare le spese di spedizione solo se l’ordine è inferiore ai 49 euro; in caso contrario sono scontate del 100%.

Volantino Unieuro: tantissime occasioni per risparmiare

Il nuovo dispositivo più scontato in Italia è sicuramente il Samsung Galaxy S20, al giorno d’oggi sono davvero innumerevoli i rivenditori di elettronica che hanno deciso di ridurne il prezzo finale di vendita, raggiungendo la modica cifra di 699 euro (solo nella versione no brand).

In parallelo sono disponibili altri prodotti altrettanto interessanti, tra questi ad esempio troviamo Huawei Watch GT al prezzo finale di vendita di 99,90 euro, in concorrenza con l’incredibile GoPro Hero 7 Black, il modello precedente al prodotto del 2019, ma ancora perfettamente in grado di soddisfare anche l’utente più esigente con il suo prezzo finale di 249 euro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Unieuro discusso direttamente nel nostro articolo, ricordatevi di aprire subito le pagine che trovate sul sito ufficiale dell’azienda (gli acquisti online prevedono spedizione gratis).