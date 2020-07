Uno splendido volantino Trony è in scadenza nella giornata odierna, gli utenti infatti potranno approfittare di tantissimi prezzi bassi che aiuteranno a risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato.

Il SottoCosto, purtroppo, presenta due limitazioni particolari; in primis è disponibile esclusivamente nelle regioni Piemonte, Toscana, Lombardia e Trentino-Alto Adige, in secondo luogo presenta scorte limitate. Essendo in scadenza oggi, 1 luglio 2020, non possiamo assicurarvi che siano ancora disponibili i prodotti che volete acquistare, ma tentare non nuoce (ricordatevi comunque che non potrete effettuare l’acquisto sul sito ufficiale).

Volantino Trony: con il SottoCosto non si scherza, il risparmio è immenso

Gli smartphone in promozione, sopratutto a prezzi veramente bassi, sono davvero tantissimi, in particolar modo vogliamo porre l’accento sulla presenza del Samsung Galaxy S20, uno dei migliori terminali attualmente in commercio, oggi finalmente sceso sotto la soglia degli 800 euro, almeno per la versione no brand.

In alternativa si potranno mettere le mani su dispositivi molto più economici, rientranti tutti entro la fascia di prezzo dei 400 euro, del calibro di Galaxy A51, Huawei P40 Lite, Xiaom Redmi Note 9 Pro, Huawei P Smart 2020, LG K41S, Galaxy A20e, Galaxy A41, Galaxy A51 e Huawei P30 Lite.

Il volantino Trony ovviamente non si ferma qui ed estende le proprie grinfie verso tante altre categorie merceologiche, come televisori, notebook, elettrodomestici e quant’altro. Per conoscere nel dettaglio una delle campagne più apprezzate del periodo, aprite subito le pagine che trovate qui sotto.