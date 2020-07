Tutti i grandi eventi da qualche mese a questa parte sono stati sostanzialmente annullati a causa della pandemia da coronavirus. Guardando la situazione attuale è facile supporre che anche quelli dei prossimi mesi salteranno. Le compagnie non sembrano intenzionate a mettere a rischio la salute dei propri dipendenti per questo genere di eventi. Samsung, per esempio, ha appena fatto sapere che non parteciperà all’IFA 2020.

La più importante fiera sulla tecnologia europea non vedrà la partecipazione del colosso sudcoreano. In realtà è facile pensare che tale evento non ci sarà proprio, anche se sembra che i paesi europei in toto si stiano muovendo bene in questa fase 2 dell’emergenza.

Tornando a Samsung, come ad agosto con l’evento Unpacked, al posto dell’IFA darà vita a un altro evento live streaming dove farà vedere al pubblico quello che normalmente avrebbe fatto vedere dal vivo. L’evento durerà tre giorni, dal 3 settembre al 5 settembre di quest’anno.

Samsung: niente IFA

Le parole del portavoce del marchio: “Abbiamo preso l’emozionante decisione di condividere le nostre ultime notizie e gli annunci al nostro evento digitale all’inizio di settembre. Sebbene Samsung non parteciperà a IFA 2020, non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership con IFA in futuro.”

Detto questo, non si sa ancora cosa succederà o cosa verrà presentato. Gli organizzatori dell’IFA hanno già detto che porteranno avanti il proprio lavoro dando vita a un clima di sicurezza e basato sulle principali norme anti contagio, dall’uso delle mascherine al distanziamento sociale. Nonostante questo impegno però, senza espositori non ci sarà neanche la fiera.