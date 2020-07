Il Samsung Galaxy Watch 3 sarà annunciato presto e possiamo dire di essere certi che il device sarà il prossimo dispositivo indossabile rilasciato dall’azienda tecnologica sudcoreana. Dopo diverse perdite e teaser è stata svelata su internet un’altra immagine del dispositivo che lo mostra in due colori.

L’ultimo rendering mostra lo smartwatch in due colori: nero e rosa antico. L’immagine suggerisce che Galaxy Watch 3 potrebbe essere annunciato mercoledì 22 luglio. La foto che mostra i dispositivi è diversa dalle varianti in bronzo e nero mostrate da Evan Blass (@evleaks) qualche tempo fa. Possiamo dire che lo smartwatch è coerente con i dettagli rilasciati in passato: due pulsanti più grandi, cornici con rotazione fisica e cinturini in pelle cuciti.

Samsung Galaxy Watch 3, rivelati due colori del wearable

Sembra che il rendering possa essere ritenuto ufficiale da Samsung. Il 22 sull’orologio potrebbe essere la data di lancio. Ciò significa che non vedremo la presentazione del wearable all’evento Samsung Unpacked 2020 ad agosto.

Il lancio anticipato è già stato menzionato in passato quindi potrebbe diventare realtà. Tuttavia, è giusto ricordare che non ci sono ancora dettagli ufficiali e tutto ciò è da prendere con un granello di sale. Numerose immagini sono state trapelate prima del lancio e possiamo aspettarci di più in una comunicazione ufficiale.

Il nome Galaxy Watch 3 è già stato confermato da una certificazione. Design, specifiche e caratteristiche sono stati rivelati. L’orologio potrebbe anche essere introdotto insieme a Galaxy Buds Live e, se ricordi, un Samsung Galaxy Watch 3 è apparso sulla pagina di supporto ufficiale del marchio e successivamente rimossa.