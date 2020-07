Il periodo di lockdown è oramai certamente alle spalle, la riacquistata libertà di uscire sta giovando ai pomeriggi di tutti noi indubbiamente, ciò nonostante non possiamo dimenticare l’utilità della piattaforma di streaming Netflix, la quale ha contribuito con il suo vastissimo catalogo a riempire le giornate di quarantena con contenuti sempre vari e ricchi di novità, ecco le ultime in merito After Life, Sex Education e Peaky Blinders, tre delle serie TV più amate presenti sulla piattaforma.

Ecco le ultime news in merito le serie TV in questione

After Life

Iniziamo con After Life, i fan appassionati della serie TV black comedy possono tirare un gran bel sospiro di sollievo, infatti a seguito dell’enorme successo della seconda stagione, la produzione ha confermato ufficialmente che la terza si farà, senza specificare però i tempi, una buona notizia non c’è che dire.

Peaky Blinders

Passiamo ora alla tanto amata serie TV di stampo inglese basata sulle avventure e sulla psiche di Thomas Shelby e della sua gang con la lama nel cappello, la quinta stagione ha riscosso un successo incredibile, cosa che ha spinto gli appassionati a desiderare fortemente una sesta stagione, le cui riprese purtroppo hanno subito un forte stallo a causa del Coronavirus ma che ora sembrerebbero essere ricominciate, non rimane dunque che attendere dal momento che essa arriverà e non sarà l’ultima.

Sex Education

Questa serie TV ha riscosso un grande successo tra i giovani, in quanto tratta di tematiche molto presenti in quella fascia di età con un certo humour misto a momenti di serietà. Per quanto riguarda il procedere della serie anche in questo caso troviamo una situazione di stallo causa Coronavirus, le riprese della terza stagione infatti seppur confermate hanno subito un blocco per colpa della pandemia, non è quindi ancora chiaro quando arriveranno gli episodi.