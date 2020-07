Un nuovo aggiornamento ridona lustro ad un dispositivo con alle spalle un biennio ed anche più. La MIUI 12 non fa certo eccezione in previsione dell’arrivo di diverse novità importanti. Cambiamenti che si materializzano in una struttura innovata e semplificata per l’interfaccia grafica. Fa da contorno a caratteristiche e funzionalità attese ormai da tempo sia dagli utenti Xiaomi che Redmi. Si aggiornano diversi modelli, dai più recenti fino a quelli più economici che troviamo a poche centinaia di euro online e nei volantini promozionali dei negozi italiani.

MIUI 12: il telefono diventa un fulmine in un ambiente grafico dalla sconcertante bellezza

Il nuovo update 2020 made by Xiaomi punta il tutto per tutto sulla privacy (come già visto) ma non discerne dalla fluidità nell’uso delle applicazioni e delle feature di tutti i giorni.

Gli effetti benefici si sortiranno nell’uso delle finestre flottanti che offrono ampio spazio di manovra per la gestione del multitasking mobile. Per spingere più in là l’uso del device è prevista anche la modalità Risparmi Energetico Ultra che recupera parecchie ore di autonomia con l’esclusione di alcuni processi ed ottimizzazioni grafiche normalmente in uso.

I fortunati che riceveranno il nuovo aggiornamento MIUI 12 in Italia saranno coloro che si troveranno per le mani uno dei seguenti dispositivi.

Lista dei telefoni Xiaomi e Redmi idonei all’installazione della nuova ROM ufficiale