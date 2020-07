Le offerte di Iliad continuano ad essere le migliori del momento. Il provider di telefonia francese anche per questa estate punterà gran parte della sua campagna promozionale per accrescere il numero di abbonati alla ricaricabile low cost principale, l’oramai famosa e popolare Giga 50.

Iliad non cambia i suoi piani: per gli utenti ancora nessun cambio tariffa

Il successo di Iliad non può essere certo messo in discussione. Nonostante gli ampi benefici in termini di costi e di soglie di consumo, però gli utenti non sono esenti da alcuni appunti verso le politiche commerciali dello stesso provider.

Tra le critiche preponderanti per gli abbonati vi è quella relativa al vincolo che unisce un piano tariffario con una ricaricabile fissa. In base alle sue attuali disposizioni, i clienti Iliad che attivano Giga 50 o anche Giga 40, in futuro non potranno modificare il loro piano tariffario. Al netto di una promessa datata, quindi per Iliad ancora non è disponibile il servizio di cambio tariffa.

Questa mancanza è maggiormente sentita dagli utenti della prima ora. Tutti coloro che durante i primi mesi di attività del gestore nel nostro paese avevano attivato la promozione Giga 30 adesso non possono modificare il loro piano con la più vantaggiosa promozione Giga 50. L’unico modo per attivare Giga 50 per chi è già abbonato ad Iliad è l’attivazione di una nuova linea con conseguente cambio per il numero di telefono.

A breve non è prevista alcuna novità circa il servizio di cambio tariffa. Tuttavia, date le pressioni via social degli utenti, è possibile immaginare scenari diversi per il futuri prossimo.