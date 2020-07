Sono in costante aumento gli smartphone Huawei che non supportano i Google Mobile Services. Tra questi ad esempio il recente Honor 9X Pro o il P40 Lite, degli ottimi smartphone per la loro fascia, ma che potrebbero non attirare utenti per via dell’assenza dei GMS. La rottura tra il colosso di Mountain View e la casa di produzione cinese è legata alla guerra dei dazi imbastita da Donald Trump.

Il presidente americano ha infatti vietato ai gruppi di telecomunicazioni statunitensi di collaborare con compagnie straniere che potrebbero mettere a rischio la sicurezza nazionale. La misura sembra dunque essere formulata per limitare la diffusione di prodotti Huawei, ritenuta dal governo USA strumento di spionaggio del governo cinese.

Huawei Mobile Service

La società cinese, dal canto suo, una volta compresa la gravità della situazione ha da subito iniziato a lavorare sul proprio sistema di servizi per lo smartphone. Malgrado i tempi stretti la compagnia nipponica è riuscita a imbastire una discreta rete di servizi; non raggiunge le interconnessioni di Google ma comunque offre un servizio degno di rispetto.

Il grande problema legato alla rottura tra Huawei e Google sta più nelle varie applicazioni prodotte e distribuite dalla “grande G” che non saranno più disponibili. Una su tutte il Google Play Store, che dovrà essere sostituito o dallo store ufficiale di Huawei o da store di terze parti. Altri problemi potrebbero essere legati all’utilizzo di YouTube, che potrà comunque essere utilizzato mediante browser, o Facebook che non risulta al momento disponibile sul AppGallery