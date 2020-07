L’operatore virtuale ho.Mobile ha recentemente deciso di prorogare il suo intero portafoglio di offerte con fino a 100 GB di traffico internet, fino al prossimo 15 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe.

Vi ricordo che l’operatore in questione utilizza la rete di Vodafone Italia per le proprie offerte, proponendo una velocità massima di 30 Mbps in download e in upload. Scopriamo ora le offerte più interessanti.

ho.Mobile ha prorogato l’intero portafoglio di offerte

Partiamo subito con l’offerta con il più elevato ammontare di Giga, denominata 75XPlus Reward, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 Giga di traffico dati a 9.99 euro al mese. A partire dal terzo mese verranno anche aggiunti ulteriori 25 GB di traffico in omaggio, arrivando così ad un totale di 100 GB al mese al prezzo di 7.99 euro.

La 75XPlus Reward è dedicata ai clienti che attivano una nuova SIM con un nuovo numero o che richiedono la portabilità da TIM, WINDTRE, Iliad, Fastweb e qualsiasi operatore virtuale, mentre non è disponibile per i clienti provenienti da Vodafone. Il costo di attivazione è di 10 euro e l’offerta prevede anche tariffe agevolate verso l’estero. Passiamo poi alla Large Plus Reward che comprende minuti illimitati verso tutti, 40 SMS verso tutti e 35 Giga di traffico dati in 4G, oltre a tariffe internazionali agevolate, al prezzo di 6.99 euro al mese.

Anche in questo caso, dal terzo mese l’offerta subirà un aumento del traffico dati e raggiungerà quota 50 Giga al mese, mentre il costo del rinnovo scenderà a 5.99 euro al mese. Anche questa offerta è disponibile per chi proviene da TIM, WindTre, Iliad, Fastweb e qualsiasi operatore virtuale, ma non per chi proviene da Vodafone; il costo di attivazione è di 8 euro.

Non dimentichiamoci la 60 Plus Limited Edition che, prevede l’aumento dei Giga ma non la contestuale riduzione del prezzo mensile. Quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti e 60 Giga di traffico dati, oltre a tariffe internazionali agevolate, al prezzo di 10 euro al mese. La 1Mobile Special Plus prevede invece minuti illimitati verso tutti e 50 Giga al prezzo di 9.90 euro al mese. Insomma, le offerte sono davvero tante e per scoprirle tutte non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.